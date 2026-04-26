世界初の「16歳未満のSNS禁止法」が施行されたオーストラリアで、引き続き10人に7人の未成年者がSNSを使い続けていることがわかりました。Most Australian children are ignoring social media banhttps://www.telegraph.co.uk/news/2026/04/13/australian-children-ignoring-social-media-ban-under16s/Australia’s teen social media ban is a flop. But there’s no joy in ‘I told you so’ | Samantha Floreani | The Guard