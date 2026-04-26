◆第１０回ヴィーナスカップ・重賞（４月２６日、佐賀競馬場・ダート１７５０メートル、不良）グランダム・ジャパン古馬牝馬シリーズの重賞に１１頭（佐賀５、兵庫３、愛知１、大井１、川崎１）が出走し、３番人気で愛知の塚本征吾騎手が騎乗のサノノエスポ（牝６歳、高知・目迫大輔厩舎、父エスポワールシチー）が、重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは１分５４秒０。不良馬場で行われ、逃げたソイジャガーの内から運び、２頭並