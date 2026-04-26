女優の戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、葛藤を抱えた十代のころを振り返った。神戸出身で、中学卒業後の16歳で単身、上京。高校には通わず、女優として生きていく道を選んだ。番組には、戸田の恩師でもある、ボイストレーナーの長岡公子さんが、リモートで出演。上京直後から、発音やアクセントを約2年にわたり指導していたという。画面越しながら久々に顔を合わせる