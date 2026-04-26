ブンデスリーガ2で首位争いを繰り広げ、来季の1部昇格が期待されているシャルケ04。かつてはCL出場も重ねていた名門クラブで、ここ数年は厳しい時期を過ごしてきたが、ついに1部へ戻ってくることが現実的となっている。しかし、そんなシャルケに不吉なニュースが舞い込んだ。本拠地フェルティンス・アレナのトイレで、男性の遺体が発見されたと『BILD』は報じている。報道によると、この男性は地元ゲルゼンキルヒェン在住の65歳。