アーセナルはプレミアリーグ第34節でニューカッスルと対戦し、1-0の勝利を飾った。ボーンマス（1-2）、マンチェスター・シティ（1-2）に敗れていたアーセナルはリーグタイトル獲得のために今節は落としてはいけない一戦だったが、見事に勝ちきり、貴重な3ポイントを獲得。得意のCKの流れからエベレチ・エゼが豪快なシュートを叩き込み、そのゴールをアーセナルは守り切った。今節のニューカッスル戦はアーセナルにとってプレッシャ