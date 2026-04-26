AZアルクマールはKNVBカップ決勝でNECナイメヘンを5-1と大差で破り、今季初のタイトルを手にした。チームの中心にいたひとりが、MFキース・スミットだ。そのパフォーマンスが注目され、ビッグクラブ行きは不可避と思われているスミット。レアル・マドリード、バルセロナ、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、ACミランなどさまざまなクラブの名が報道されるなか、『MARCA』はこの欧州の宝石を奪い合うのはレアルとバルサ