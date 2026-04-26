お笑いタレント・有吉弘行（51）が26日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、尊敬する職業の人々について語る場面があった。マッサージ店について話していた有吉だったが「足つぼを60分やってもらってさ、そしたらすぐに次の人がいて。人気店だったら8時間ぐらいずっとやっていらっしゃるじゃない。“すっげ〜!”って思わない？」と投げかける。「8時間もこれやってるの?っていう。いつ