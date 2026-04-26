ドラゴンゲートは２６日、公式Ｘ（旧ツイッター）でマグナムＴＯＫＹＯ（５３）との和解を報告した。団体公式Ｘは「ファンの皆様／関係者の皆様へ」との文言とともに、マグナムＴＯＫＹＯの署名入りのものと、代表取締役社長・木戸亨氏署名の２通の書面を投稿。マグナムＴＯＫＹＯは「『限りなく引退に近い退団』の発表から１９年。本日、ドラゴンゲートの木戸社長と直接お会いし、お話しする機会をいただきました。当時の出