メ～テレ（名古屋テレビ） 26日午前、三重県亀山市で住宅3軒が焼ける火事があり、焼け跡から身元不明の2人の遺体が見つかりました。 消防によりますと、26日午前6時40分ごろ、亀山市関町木崎で「2階建て建物が燃えている」と付近の住民から通報がありました。 火はおよそ7時間後に消し止められ、住宅3軒が焼けました。 警察によりますと、火元とみられる住宅の焼け跡から女性の遺体と性別の分からない遺体が見