さぬき市長選現職・大山氏が6選 任期満了に伴うさぬき市長選挙は26日に投開票が行われ、現職の大山茂樹さんが新人2人との対決を制して6回目の当選を決めました。 投票率は51.90％で、選挙戦となった8年前を14.68ポイント上回りました。 各候補の得票は以下のとおり。・大山茂樹さん（75） 7837票・三木重昌さん（59） 6838票・名和京太郎さん（62） 4647票