タレントの里田まい（42）が26日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。元「モーニング娘。」でタレントの石川梨華（41）との2ショットを披露した。里田も「カントリー娘。」として活動しており、2人は「元ハロプロ」の仲。しかも、里田の夫は巨人・田中将大投手で、石川の夫も巨人の野上亮磨コーチと同じチームに所属している。里田は「少し前に梨華ちゃん〜気づけばながーいお付き合いになってきたよね〜これ