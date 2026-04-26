お笑いタレント・有吉弘行（51）が26日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。「凄い」と思うタレントについて語る場面があった。ものまねタレント・コロッケをネタにした投稿が寄せられると、有吉は「コロッケさんって凄いよな」と一言。また「マジで発明が多いもんな。皆がコロッケさんのものまねをベースとして、派生していってるっていうところはありますよね」と私見を展開していた