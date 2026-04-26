言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、だしと麺の味を堪能するシンプルな一品から、健康管理に役立つおなじみの道具、さらに物事の核となる重要な部分まで、日常や社会の中で使われる3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□