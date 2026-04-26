数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！今回の問題は、一見時間がかかりそうですが、ある工夫を凝らすだけで瞬時に解ける計算です。1分以内のリミットで正解にたどり着けるか、ぜひ挑戦してみてください！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。32 × 25 = □ ヒント：25という数字は、4倍すると「100」になります。32を「4 × 8」に分解して考えてみると...？答え