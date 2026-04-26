占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年4月27日〜5月3日の運勢を西洋占星術で占います。さそり座に満月がかかって、大事な話は水面下で進んでいくでしょう。表面的に起こっていることとは別に次の流れが仕込まれていくのです。オフィシャルな役割、仕事とは別に、プライベートで別の顔を持つ的なアクションを起こすと、運気の流れに合ってくるはず。また、時代はトライ＆エラーで動きます。一喜一憂せず