Image: 株式会社UNOU こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。もう空気入れで疲れる時代は終わり。自転車でツーリングをするなら持っておきたい携帯空気入れ。パンク対応や路面の変化に応じて調整するためのマストアイテムですが、近年は電動タイプの人気が急上昇中。今回はその電動ミニポンプの中から、machi-yaで先行販売を開始した「Tirepower E3 Pr