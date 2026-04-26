任期満了に伴う群馬県伊勢崎市の市議会議員選挙は２６日投開票され、３０人の新議員の顔ぶれが決まりました。トップ当選は、新人の宮田竜成さん（２５）で、４７０６票を獲得しました。 なお、投票率は４０．０２％で、前回２０２２年を２．６ポイント下回りました。