◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日東京D）プロボクシング大橋ジムの大橋秀行会長（61）が26日、“世紀の一戦”を前に「神奈川拳志会」の会合が行われたことを報告した。同会は神奈川県内の有志ボクシングジムで構成される団体。5月2日の東京ドーム決戦で激突する、世界スーパーバンタム級4団体統