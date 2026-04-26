サッカー日本代表で主将を務めるMF遠藤航（33＝リバプール）と、サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」でエースとして活躍し、2011年W杯優勝に貢献した澤穂希さん（47）が、26日放送のNHK「サンデースポーツ」（日曜後9・50）で共演した。日本代表“キャプテン対談”と銘打たれた企画で、遠藤と澤さんは初対面。澤さんは「ポジションも同じだし、注目の選手はと聞かれるといつも遠藤選手（を挙げていた）と明かし、日本代