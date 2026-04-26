櫻坂46が4月11日、12日に開催した『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』より、ダンスパフォーマンス映像がYouTubeにて公開された。【動画】圧巻！武元唯衣が振り付けを担当した”国立競技場ライブ”のパフォーマンスコレオグラフィーを手がけたのは、14枚目シングル「The growing up train」の活動をもって卒業を発表している二期生・武元唯衣。左右に分かれて鏡写しのように見えるシンメトリーな振り付けや、椅子やドア、照明器具を