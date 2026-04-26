タレントの丸高愛実が２６日、自身のインスタグラムを更新。「家族でスシローお腹いっぱい幸せ」などとつづり、お寿司を堪能する写真を投稿した。緑と紺のボーダーのラガーシャツ姿の丸高は、ポニーテールの頭にメガネを乗せて、回転寿司の皿を手に美味しそうにお寿司をほお張った。「産前はサーモン苦手だったのに今は炙りサーモンが大好きに味覚ってほんと不思議！」とネタの好みの変化をつづると同時に「本当はビール