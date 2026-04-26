◆スペインリーグ第３２節Ｒバリェカノ―Ｒソシエダード（２６日、エスタディオ・デ・バジェカス）Ｒソシエダード所属の日本代表ＭＦ久保建英はリーグ２戦連続の先発出場。右ＭＦでプレーし、好機を演出したが、得点に絡むことなく、１―１の後半１１分に退いた。試合はアウェーのＲソシエダードが前半２２分、ＦＷオヤルサバルの左足ゴールで先制。前半３０分にＲバリェカノ・ＭＦカメージョのゴールで追いつかれたが、後