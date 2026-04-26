◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ決勝第２戦ＳＡＧＡ久光３（２５―２０、２５―２３、２５―１４）０大阪Ｍ（２６日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が行われ、元日本代表の中田久美監督（６０）が率いるレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光が同４位で前年王者の大阪マーベラスを破り、ＳＶリーグ初優勝を飾った。前身Ｖリーグ時代を含めれば、