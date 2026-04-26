「Da-iCE DAY DOME PHASE 2027」キービジュアル Da-iCEが4月26日、全国アリーナツアー「Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-」の最終公演を、真駒内セキスイハイムアイスアリーナで開催した。ライブ終了後、Da-iCE史上初となるドームツアー「Da-iCE DAY DOME PHASE 2027」の開催がサプライズ発表された。【写真】Da-iCE「Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-」ライブの模様公演は、今年1月にリリースしたアルバム『T