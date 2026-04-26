Live Dance Performance Choreographed by Yui Takemoto -5th YEAR ANNIVERSARY LIVE at MUFGスタジアム-サムネイル 櫻坂46が4月11日、12日に開催した「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」より、ダンスパフォーマンス映像がYouTubeで公開された。【動画】公開された櫻坂46、ダンスパフォーマンス映像コレオグラフィーを手がけたのは、14枚目シングル「The growing up train」の活動をもって卒業を発表している二期生・武