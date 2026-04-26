元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が26日放送のテレビ朝日「日本もしもばなし」（後2・20）に出演し、驚きの転校回数が明かされた。3歳からフィギュアスケートを始め、9歳で家族とともに中国に移住。父の仕事やスケートの都合で14回の転校を経験したという。新しい環境に慣れるためにいち早く友達を作る方法を考えたといい、「どうやったら時間を短縮できるのかなと思ったら（相手の）好きなところを
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