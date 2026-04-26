滋賀・彦根市の人気キャラクター、ひこにゃんが26日、東京・中央区日本橋にある滋賀県情報発信拠点『ここ滋賀』で誕生20周年を記念したイベントを開催。ファンに愛くるしい姿を披露しました。ひこにゃんは2006年4月13日に誕生。今回、東京で初となる誕生日会グリーティングが開催され、彦根城の世界遺産登録をPRするブースも設けられました。ひこにゃんはイベント会場に到着すると、「かわいい」という声と拍手で迎えられました。