[4.26 東京都サッカートーナメント準決勝 クリアソン新宿1-1(PK3-2)日本大 味フィ西]日本フットボールリーグ(JFL)でも、Jリーグが行うシーズン移行に伴い、移行期に特別大会のJFL CUPを開催している。Jリーグ同様にPK戦を行うレギュレーションのため、クリアソン新宿の選手たちは少なくとも大学生よりPK戦に“慣れ”を感じていた。守護神・浅沼優瑠も「ぶっつけ本番じゃなくできたので、僕的には落ち着いて入れた」と振り返っ