FC今治が26日にクラブ公式X(@FCimabari)を更新し、25日のホームゲームにセレブリティ・ライフスタイルプロデューサーの叶美香さんが来場したことを報告した。愛媛県出身の叶さんは、「ビューティーDAY」として開催されたJ2・J3百年構想リーグWEST-A第12節・カターレ富山戦のスペシャルゲストとして登場。キックインセレモニーやトークショーに参加した。クラブは写真とともに「4/25のホーム富山戦ではスペシャルゲストとして