プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第5節 ヘントとクラブ・ブリュージュの試合が、4月26日20:30にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハン