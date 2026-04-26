マドリード・オープン 大会期間：2026年4月23日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[サラ エラニ / ジャスミン パオリーニ] 1 - 2 [ベラ ズボナレワ / ラウラ シグムント] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第6日がスペイン マドリードで行われ、女子ダブルス2回戦で、第1シードのサラ エラ