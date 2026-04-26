クマ26日午後5時ごろ、北海道島牧村泊の山中で、60代男性がヒグマに襲われかまれたと119番があった。寿都署によると、男性は地元猟友会のハンターで、頭部から出血するけがを負ったが、命に別条はない。署によると、男性らハンターは計5人で、冬眠明けのヒグマを狩猟していた。2頭を駆除し、3頭目に発砲し命中したが、反撃された。男性を襲ったヒグマはその後死んだ。