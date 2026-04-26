女優の戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、女優として駆け出しだった時代を振り返った。予備校講師の林修氏がゲストの本音に迫る「インタビュアー林修」のコーナーに登場。林氏は「僕の中での勝手な印象なんですけど、戸田さんの印象って『ギャルサー』なんですよ。ずいぶん丸くなられて」と、戸田に思いを伝えた。戸田は「ホントですね。まん丸になったかもしれない」と