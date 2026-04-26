アイドルグループ「ＳＫＥ４８」のチームＳが２６日、名古屋市内のＳＫＥ４８劇場でオリジナル新公演「ずっと君を探している」をスタートさせた。相川暖花（２２）、熊崎晴香（２８）、坂本真凛（２４）、倉島杏実（２０）、鈴木恋奈（２２）、原優寧（２４）ら１５人のメンバーが公演表題曲の「ずっと君を探している」など１６曲を披露。全力パフォーマンスに劇場のボルテージはＭＡＸとなった。新公演立ち上げに向けて連日８