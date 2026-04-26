◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ女子チャンピオンシップ決勝第２日（２６日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が行われ、レギュラーシーズン４位での大阪Ｍは、ＳＡＧＡ久光に０―３で敗れた。２５日の２―３に続く２連敗でＣＳ２連覇に一歩届かなかった。アウトサイドヒッターの田中瑞稀主将は「応援してくれた方に優勝で恩返しをしたかった。申し訳ない気持ちでいっぱい」と悔しさをに