歌手の松山千春が２６日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。３年前に亡くなった同郷の女性歌手への思いを明かす一幕があった。この日、「今回、１曲目、何をおかけしようかと思ったんですけど、今日が誕生日だという…。しかも北海道・夕張の出身の大橋純子。残念ながら３年前に亡くなってしまってますけどね」と、２０２３年に７３歳で亡く