ボートレース若松のG3「オールレディースサッポロビールカップ」は26日、5日目を終えた。手応えは上々だ。前田紗希（33＝埼玉）は準優9R、2コースから手堅く差して2番手争い。バックでは内から神里琴音に並ばれたが、2マークでシャープな差し返しを放って、一発で2着安全圏に進出した。「1マークもハマったのに出てきたし、出足が良かった。行き足も良くてスタートが思ったより届いている。伸びは普通ですね」。出足系を中