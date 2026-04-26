モラハラ、パワハラ、セクハラ、フキハラなどなど、他人を傷つける発言は御法度の時代になった。もちろん、世代で決めつけるわけにはいかないが、ハラスメント意識のなかった昭和時代を生きてきた人たちは、根本的な問題を感覚的に理解しようがないのだろう。若い頃からの習慣で、「気軽に」「冗談のつもりで」、うっかり発言となる。そもそもそれが人を傷つけるという意識が皆無なので、周りからはタチが悪いと思われてしまうのだ