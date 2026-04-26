All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う40代男性俳優」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：玉木宏／55票2位は、玉木宏さんです。現在46歳の玉木さんは、2001年の映画『ウォーターボーイズ』や2006年放送の主演ドラマ『のだめカンタービレ』（フジテレ