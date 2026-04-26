高校野球の春季静岡大会は26日、準々決勝が行われ、東海大会出場に王手をかける4強が出そろった。4季連続県制覇を狙う聖隷クリストファーは、磐田東に5―4で逆転勝利し2年連続の進出。救援した侍ジャパンU―18日本代表候補のエース左腕・高部陸（3年）が自己最速を更新する150キロを連発し、主将で1番・大島歩真二塁手（3年）の決勝2点打を呼び込んだ。他に知徳が16大会ぶり、日大三島が3大会ぶり、浜松商が7大会ぶりに勝ち上が