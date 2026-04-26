３安打２失策のふがいない試合にうつむきながらベンチに戻る横浜ＤｅＮＡの選手ら＝横浜（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡベイスターズは天敵相手に完敗した。巨人の先発左腕・井上温大との対戦成績は、２０２４年７月から５連敗中。今季は今月５日に７回１失点に封じられ、リベンジに燃えていた。だが、最速１５２キロの直球を軸に、両サイドを丹念に突く投球を前に、五回までいずれも３人で凡退。手も足も出なかった。六回は先