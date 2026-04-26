韓国の人気デュオ・東方神起が２６日、横浜・日産スタジアムで日本デビュー２０周年記念公演「東方神起２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＬＩＶＥＩＮＮＩＳＳＡＮＳＴＡＤＩＵＭ〜ＲＥＤＯＣＥＡＮ〜」の最終日を迎え、２５日との２日間で１３万人を動員。Ｂｉｇｅａｓｔ（ファンの呼称）とともに、２１年目へ勢いある一歩を踏み出した。ユンホ（４０）とチャンミン（３８）が昨年１１月、ファンクラブイベント