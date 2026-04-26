お笑いタレント・有吉弘行（51）が26日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、久々に驚いたニュースについて語る場面があった。有吉は「こんな世の中で久々に驚いたニュースがあって」と切り出すと「うなぎが豊漁で値下げする店が増加」と紹介する。「卸価格が昨年と比べて25％減ということですけども。それにしてもよく値下げするなって。物価だってこんなに上がってさ、燃料費がなんだ