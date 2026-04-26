「プロレス・スターダム」（２６日、横浜アリーナ）年間最大のビッグマッチのメインイベントで番狂わせが起きた。ワールド王者・上谷沙弥（２９）が１０度目の防衛戦で玖麗さやか（２５）に敗れ、ベルトを失った。昨年、女子として史上初のプロレス大賞ＭＶＰにも輝いた“令和の極悪女王”は１年４カ月ぶりに王座から陥落。セコンドの肩を借りず、涙を浮かべながら花道を引き上げたが、観客からは「上谷〜！」と声援を受けた。