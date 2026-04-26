夫婦関係がうまくいく秘訣は何でしょうか？価値観の違いや生活習慣のズレなど、結婚生活にはさまざまな課題があるかもしれません。そのなかで、投稿者さんから疑問が投げかけられました。『夫が妻の言うことを聞く家庭って、喧嘩もしないし、うまくいくよね？』たしかに、旦那さんが妻の意見を尊重することで衝突が減り、穏やかな家庭になるケースもあるでしょう。一見すると平和に見える関係ですが、実際のところはどうなのでし