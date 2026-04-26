＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞海外女子メジャーの最終ラウンドがスタート。日本時間8時55分に第1組がまっさらなコースへと飛び出していった。【写真】馬場咲希が会場で号泣…何があった？日本勢は11人が予選を通過。昨年覇者・西郷真央は日本時間午後9時17分に日本勢の先陣を切ってティオフし、61位タイから巻き返しを図る。山下美夢有と岩井明愛は日本勢最上位の