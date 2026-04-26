明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆午前中は気分の浮き沈みが激しいので、派手な行動は控えて。午後からは徐々に運気が上昇してきます。ただし18時以降はまた運気が低迷するでしょう。B型の運勢……★★★★★過去の出来事が、今のあなたに重要なヒントを与えてくれる暗示。日記を読み返したり、写真の整理をするとよいでしょう。また読書