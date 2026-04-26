シンガー・ソングライター松山千春（70）が26日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演。3年前に73歳で死去した北海道出身の女性歌手を偲んだ。番組内でかける曲を紹介するときに松山は「今日が誕生日だという、しかも北海道は夕張出身の大橋純子。残念ながら3年前に亡くなってしまっていますけどね」と話し始めた。大橋さんは1950年4月26日生まれ。松山は北海道足寄町出身とあり、「俺は仲が良かっ