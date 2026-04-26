元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が26日放送のテレビ朝日「日本もしもばなし」（後2・20）に出演し、小学生の頃に“雷に打たれたような出会い”を果たした五輪金メダリストを明かした。3歳でフィギュアスケートを始め、小学5年生の時に羽生結弦さんと出会った。男子で五輪2大会連続金メダルに輝き、現在はプロとして活動する羽生さんは3歳下。同じコーチの指導を受け「2人似てるね」と言われたこともあ