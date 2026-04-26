シンガー・ソングライター松山千春（70）が26日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演。米イスラエルのイラン攻撃による中東情勢の緊迫化を受けた石油などのエネルギー問題について語った。松山は「ゴールデンウイークに入って、それぞれ楽しく旅行へって感じなんでしょうけどね。今回、ゴールデンウイークは、長い人は11日？12日間っていう、それだけ長く取れるんだよな」と語った。だが、燃油市況